Rammendare il Mondo | a Giugliano il Festival delle Culture dedicato a Mediterraneo cooperazione e futuro europeo

A Giugliano si tiene il Festival delle Culture intitolato “Rammendare il Mondo”, dedicato a temi come il Mediterraneo, la cooperazione e il futuro europeo. L’evento si svolge in un contesto di discussioni su guerre, migrazioni, politiche economiche e scelte individuali, che influenzano in modo spesso imprevedibile gli equilibri sia a livello globale che locale. La manifestazione si concentra sull’importanza di affrontare questi temi attraverso il confronto tra diverse culture.

Guerre, migrazioni, politiche economiche e scelte individuali producono effetti spesso imprevedibili, capaci di ridefinire equilibri globali e locali. Da questa consapevolezza nasce il Festival delle Culture “Rammendare il Mondo”, in programma a Giugliano il 13, 14, 15 maggio prossimi, un appuntamento che intende interrogare le conseguenze inattese della storia contemporanea, mettendo in dialogo culture, popoli e visioni politiche alla ricerca di nuovi modelli di cooperazione. Al centro della riflessione, il Mediterraneo: spazio simbolico e reale in cui le tensioni si trasformano, i confini si ridefiniscono e le connessioni – visibili e invisibili – generano nuovi scenari.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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