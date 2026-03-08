Riapre al pubblico completamente ristrutturato l' ufficio postale

L’ufficio postale di Casalserugo in via Umberto I ha riaperto nel fine settimana dopo un intervento di ristrutturazione e ammodernamento. I lavori sono stati realizzati per migliorare gli spazi e consentire l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione previsti dal progetto “Polis”. L’inaugurazione si è svolta con la conclusione degli interventi di aggiornamento strutturale e tecnologico della sede.

Ha riaperto nel fine settimana l'ufficio postale di Casalserugo. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Umberto I, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio, portando alle comunità i nuovi servizi della pubblica amministrazione. L'ufficio di Casalserugo è stato completamente rinnovato, cambiando il suo tradizionale aspetto: l'intera sala che accoglie i clienti è stata rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori ed una corsia per gli ipovedenti.