Sicurezza idraulica | al via i lavori sul Muson dei Sassi

È stato avviato un intervento di sicurezza idraulica sul Muson dei Sassi, approvato dalla Regione tramite l’unità organizzativa del Genio Civile di Padova. Il progetto prevede il ripristino del corpo arginale e la difesa delle sponde in sinistra idraulica del torrente. Questo intervento rappresenta un'operazione strategica per la tutela del territorio e la prevenzione di eventuali criticità.

Un intervento di messa in sicurezza atteso e strategico per la tutela del territorio: la Regione, tramite l'unità organizzativa Genio Civile di Padova, ha approvato il progetto per il ripristino del corpo arginale e la difesa spondale in sinistra idraulica del torrente Muson dei Sassi, in due tratti a monte del ponte della Castagnara, nel territorio comunale di Cadoneghe. L'obiettivo è prevenire criticità legate a fenomeni di franamento già riscontrati nella scarpata arginale lato fiume, che potrebbero compromettere le condizioni di sicurezza idraulica dell'area. Secondo quanto comunicato dal Genio Civile, l'avvio dei lavori è previsto presumibilmente nei primi mesi dell'anno in corso.