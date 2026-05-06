Nelle RSA si discute da anni sulla questione delle quote sociali per i malati di Alzheimer. Una professionista attiva nel settore ha deciso di portare questa problematica in vista delle prossime elezioni. La sua attività politica si affianca a una lunga esperienza personale e professionale, iniziata più di dodici anni fa, nel tentativo di affrontare le difficoltà legate alle spese e alle tariffe per le persone affette da questa malattia.

Entra in campagna elettorale una battaglia professionale e umana che dura da oltre un decennio. Rosanna Sciumbata, capolista di Orgoglio per Prato- Casa Riformista, porta in campagna elettorale una battaglia concreta che porta avanti da oltre dodici anni. "Circa 12 anni fa mi sono imbattuta in alcune sentenze che riguardavano i malati di Alzheimer: la quota sociale nelle Rsa non era dovuta" spiega Sciumbata. "La retta si divide in quota sanitaria e quota sociale. Quelle prime sentenze, partite dall’Italia settentrionale, stabilivano che per i malati di Alzheimer gravi era dovuta solo la parte sanitaria. Da lì ho iniziato una battaglia anche politica, per far sì che quelle sentenze diventassero una legge.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malati di Alzheimer nelle Rsa. La battaglia di Sciumbata : "Quote sociali non dovute"

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