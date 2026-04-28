Test sulle competenze digitali nelle prove Invalsi | ecco cosa certificano Ecco perché non bisogna averne paura
Negli ultimi mesi, con le prove Invalsi 2026 alle porte, nelle scuole si è diffusa una crescente incertezza riguardo alle competenze digitali e alla loro valutazione. Questa sensazione, anche se non sempre espressa apertamente, riguarda sia gli studenti che gli insegnanti e si manifesta come una preoccupazione rispetto alle modalità di certificazione delle capacità digitali. La discussione si concentra sulle modalità di svolgimento e sui contenuti dei test, senza coinvolgere aspetti legali o nominativi specifici.
Negli ultimi mesi, anche alla luce delle prove INVALSI 2026, nelle scuole si è fatta strada una sensazione diffusa, spesso non esplicitata ma chiaramente percepibile: una forma di incertezza nei confronti delle competenze digitali e della loro valutazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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