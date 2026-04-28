Test sulle competenze digitali nelle prove Invalsi | ecco cosa certificano Ecco perché non bisogna averne paura

Negli ultimi mesi, con le prove Invalsi 2026 alle porte, nelle scuole si è diffusa una crescente incertezza riguardo alle competenze digitali e alla loro valutazione. Questa sensazione, anche se non sempre espressa apertamente, riguarda sia gli studenti che gli insegnanti e si manifesta come una preoccupazione rispetto alle modalità di certificazione delle capacità digitali. La discussione si concentra sulle modalità di svolgimento e sui contenuti dei test, senza coinvolgere aspetti legali o nominativi specifici.