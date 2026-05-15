Restituite le cinture rubate di Raffaella Carrà i ladri le hanno spedite con una lettera

Le cinture rubate durante la mostra dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto sono state restituite. I ladri le hanno inviate con una lettera, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sulle modalità. La vicenda riguarda un episodio di furto che aveva coinvolto alcuni oggetti appartenenti alla cantante. La restituzione è avvenuta senza che siano stati resi noti eventuali arresti o indagini in corso. La mostra ha ripreso regolarmente il suo svolgimento.

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