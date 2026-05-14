Sfregio a Raffaella Carrà colpo di scena | restituite le cinture rubate alla mostra Grazie per il gesto…
Nella giornata di oggi si è verificato un episodio che riguarda una mostra dedicata a Raffaella Carrà, in cui sono state restituite le cinture rubate. La restituzione è avvenuta in modo spontaneo, e un rappresentante dell’ente che gestisce l’esposizione ha espresso gratitudine per questo gesto. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni e visitatori presenti, che hanno assistito alla consegna degli oggetti sottratti. La situazione si è conclusa con il recupero degli oggetti e un ringraziamento pubblico per la decisione di restituirli.
“Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana”, aggiungono i collezionisti, iovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di Collezioni Carrà e curatori della mostra, nel giorno in cui i misteriosi ladri della due cinture “storiche” della soubrette italiana hanno restituito i capi di abbigliamento. “Pur restando il rammarico per quanto accaduto, siamo riconoscenti verso chi ha scelto di restituire le cinture. È un segnale importante, che dimostra come il senso di responsabilità possa ancora prevalere”, hanno aggiunto i due. La mostra su Raffaella Carrà, ricompaiono le cinture. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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