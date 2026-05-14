Siamo commossi | restituite le cinture rubate di Raffaella Carrà I ladri le hanno spedite al Comune con una lettera

Le due cinture rubate durante l’esposizione ‘Rumore’ nella Palazzina Azzurra sono state restituite oggi al Comune. Il pacco contenente gli oggetti è partito dal Nord Italia e è stato consegnato direttamente alla struttura comunale. I ladri hanno inviato anche una lettera al municipio, esprimendo i loro sentimenti. Nessuna informazione è stata fornita sull’identità di chi ha effettuato la restituzione o sui motivi dietro questa scelta. La vicenda si è conclusa con la consegna degli oggetti al pubblico ente.

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Ascoli, 15 maggio 2026 – Il ladro, o i ladri, hanno risposto all’appello. Le due cinture sottratte durante la mostra ’Rumore’, ospitata nella Palazzina Azzurra di San Benedetto, sono state restituite oggi con un pacco partito dal Nord Italia e indirizzato proprio alla struttura comunale. Nel pacco le cinture e una lettera. All’interno del pacco, oltre alle cinte, c’era anche una lettera. La spedizione era diretta alla Palazzina Azzurra, ma questa mattina la struttura era chiusa: per questo il postino ha consegnato il plico agli uffici comunali. Appena in Comune si sono resi conto del contenuto, sono stati chiamati i carabinieri. I militari della compagnia rivierasca hanno poi informato Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di Collezioni Carrà e curatori della mostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Siamo commossi”: restituite le cinture rubate di Raffaella Carrà. I ladri le hanno spedite al Comune con una lettera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sfregio a Raffaella Carrà, colpo di scena: restituite le cinture rubate alla mostra. “Grazie per il gesto…”“Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana”,... Ritrovate le cinture di Raffaella Carrà rubate alla mostra ‘Rumore’La vicenda delle cinture indossate da Raffaella Carrà, sottratte in occasione della mostra “Rumore”, è giunta al capolinea: i due oggetti iconici... Raffaella Carrà, le cinture rubate tornano sui rispettivi abiti: spedite in un pacco anonimo al Comune di San Benedetto del TrontoSono state ritrovate le due cinture appartenenti agli storici abiti di scena di Raffaella Carrà che erano state rubate nei giorni scorsi dalla mostra 'Rumore', ospitata presso la Palazzina Azzurra di ... adnkronos.com Raffaella Carrà, ritrovate le due cinture degli abiti di scena sparite dalla mostra: «Restituite in un pacco anonimo»Sono state ritrovate le due cinture appartenenti agli storici costumi di scena di Raffaella Carrà sparite nei giorni scorsi dalla mostra Rumore, allestita nella ... leggo.it