Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il club si prepara a riorganizzare la rosa e a pianificare il prossimo mercato. La squadra ha concluso il suo cammino in questa stagione europea, lasciando molte certezze e anche alcuni dubbi sulle scelte fatte finora. Le decisioni sui rinnovi e sui possibili acquisti saranno prese nelle prossime settimane, mentre l’attenzione si concentra anche sui risultati interni, per capire quale direzione prendere in vista della prossima stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Prima la Champions League, poi il futuro. Il Napoli si prepara a vivere settimane decisive non soltanto sul campo ma anche sul piano societario e tecnico. Come analizza Repubblica, il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sarà fondamentale per definire il nuovo ciclo azzurro dopo una stagione ricca di ombre oltre che di risultati importanti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente del Napoli considera da sempre centrale il ruolo dell’allenatore all’interno della struttura del club. Una scelta precisa, quasi strategica, nata anche dalla volontà di compensare una struttura societaria particolarmente snella. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Rifondazione dopo la Champions. Il capolinea della vecchia guardia”

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