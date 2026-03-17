Ali Larijani lascia il suo incarico, segnando la fine di un’epoca per la vecchia guardia politica in Iran. La rimozione dei leader più anziani avviene in un momento di cambiamenti interni, mentre le autorità iraniane continuano a rinnovare la gerarchia al vertice. La situazione si evolve in modo rapido, con nuovi nomi che emergono nel panorama politico nazionale.

Il ministro della Difesa di Israele Katz ha annunciato che nella notte sono stati uccisi in un raid il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani, e il capo delle milizie Basij Soleimani. Un ulteriore decapitazione del regime che tuttavia continua a combattere arroccato nei bunker sotto le macerie del paese. L’analisi di Gianfranco D’Anna Radiografia di una guerra in progress. Mentre uno dopo l’altro vengo eliminati i vertici, l’ultimo dei quali nelle ultime ore sarebbe il leader ombra Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, in Iran il regime degli ayatollah resiste usando la popolazione come scudi umani e massacrandola al primo accenno di dissenso. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ali Larijani e la fine della vecchia guardia. Quale futuro per il potere iraniano?

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