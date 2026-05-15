In un quadro politico in continuo movimento, un esponente di spicco del panorama si mantiene attivo nonostante i sondaggi non lo posizionino ai vertici. Recentemente, si è distinto per comportamenti e dichiarazioni che hanno suscitato discussioni, tra cui insulti rivolti a vari esponenti politici e figure istituzionali. Le sue azioni sono state commentate sui social e sui media, mentre le sue apparizioni pubbliche continuano a essere observe con attenzione. La sua presenza resta comunque significativa nel panorama politico, anche se i risultati dei sondaggi restano stabili.

Nei sondaggi non svetta ma continua a muoversi come se fosse alla guida di un partito che veleggia al 40%. Matteo Renzi è l'azionista più piccolo del campo largo - il suo partito, Italia viva, viene fotografato nei sondaggi tra il 2 e il 3% - ma continua a recitare la parte del grande regista, di chi decide le sorti di una coalizione e della legislatura. Di più, da qualche mese ha aggiunto un'altra parte al suo copione: è anche diventato il bodyguard di Elly Schlein, il grande protettore, colui che sta un passo avanti alla segretaria del Pd parandone i colpi e usando il gancio quando occorre. D'altro canto, non poteva diventarlo di Giuseppe Conte con cui i rapporti sono freddi perché l'ex rottamatore è il principale indiziato della fine del secondo esecutivo del leader del M5s. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renzi, il "bodyguard" di Elly che insulta tutti: dal governo degli Addams a Tajani "Isoradio"

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