Matteo Renzi contro Giorgia Meloni critiche al governo che sembra la famiglia Addams | replica della premier

Da virgilio.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Premier time animato al Senato, dove la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata per rispondere a nove interrogazioni fra maggioranza e opposizione. Matteo Renzi fra i più duri: il leader di Italia Viva ha accusato il governo di essere “come la famiglia Addams“. La replica di Meloni non si è fatta attendere. Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni in Senato Renzi a Meloni: "Voi come la famiglia Addams" La replica di Meloni a Renzi Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni in Senato Renzi ha accusato Meloni di essersi circondata di uomini e donne non all’altezza del ruolo. “La qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all’altezza della sfida geopolitica”, ha attaccato Renzi.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Matteo Renzi contro Giorgia Meloni, critiche al "governo che sembra la famiglia Addams": replica della premier
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