renzi definisce meloni lady garbatella tajani speaker di isoradio e il governo la famiglia addams

Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e lo fa con una serie di soprannomi destinati a far discutere. Il leader di Italia Viva ha definito Giorgia Meloni “Lady Garbatella”, Antonio Tajani “speaker di Isoradio” e l’esecutivo nel suo complesso come “la Famiglia Addams”. Dichiarazioni che arrivano all’indomani del question time in Parlamento e che riaccendono lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. Cosa ha detto Matteo Renzi sul governo Meloni Renzi: "Quando arriverà il nucleare, il governo sarà a casa" La frecciatina di Matteo Renzi ad Antonio Tajani Cosa ha detto Matteo Renzi sul governo Meloni In un’intervista rilasciata a...🔗 Leggi su Virgilio.it

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