Nella città di Rende, i gruppi politici di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno deciso di astenersi durante il voto finale riguardante i centri sociali. La decisione è stata presa per mantenere un atteggiamento di equilibrio tra le diverse posizioni in campo. La riforma approvata modifica alcune regole che riguardano la gestione degli spazi dedicati alle associazioni, influenzando le modalità di accesso e utilizzo degli ambienti destinati alle attività sociali.

? Punti chiave Perché FdI e Forza Italia hanno rifiutato il voto finale?. Quali regole cambiano la gestione degli spazi per le associazioni?. Come influirà il nuovo regolamento sull'autonomia dei centri sociali?. Chi gestirà concretamente le attività all'interno dei locali comunali?.? In Breve Trombino e Galassi chiedono maggiore simmetria decisionale tra Comune ed enti gestori.. I consiglieri Garritano, Totera, Calvelli e Bilotti sostengono la proposta di emendamento.. Il nuovo regolamento disciplina responsabilità, personale di supporto e orari dei locali.. Il nodo riguarda il comma 3 dell'articolo 1 sulla governance dei centri.. A Rende, i capigruppo di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno scelto l’astensione durante l’ultima seduta del Consiglio comunale per il regolamento dei centri sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rende, centri sociali: FdI e FI scelgono l’astensione per più equilibrio

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