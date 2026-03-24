Tempo di lettura: 2 minuti Rafforzare l’efficienza dei Centri per l’impiego della Campania, migliorare l’organizzazione dei servizi e superare le criticità legate alla frammentazione dei sistemi informativi. È questo l’obiettivo dell’emendamento presentato dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico nell’ambito della legge di stabilità regionale 2026. La proposta istituisce un programma regionale di potenziamento organizzativo e digitale dei servizi per il lavoro, con uno stanziamento di 500mila euro per il 2026. Le risorse saranno destinate in particolare allo sviluppo e all’implementazione di strumenti informatici interoperabili, in grado di mettere in comunicazione i diversi enti coinvolti nelle politiche attive del lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centri per l’impiego, Errico (FI): “Più efficienza e servizi integrati con un piano di rafforzamento digitale”

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