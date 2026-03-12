Stadio Roma FdI annuncia l’astensione | Interesse pubblico non chiaro

Il partito di estrema destra ha annunciato l’astensione sul progetto dello Stadio Roma, dichiarando che l’interesse pubblico non è chiaro. La questione riguarda la Nuova Arena Giallorossa a Pietralata, con un momento cruciale atteso nelle decisioni di Palazzo Senatorio. La discussione sul futuro dell’impianto attraversa il dibattito politico locale, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi ufficiali.

Il futuro della Nuova Arena Giallorossa a Pietralata affronta uno snodo politico decisivo in Campidoglio. Venerdì l’Assemblea Capitolina voterà la delibera per il riconoscimento dell’ interesse pubblico sul progetto dell’ AS Roma, ma il dossier registra la frenata di Fratelli d’Italia. Il gruppo capitolino del partito di Giorgia Meloni, guidato dal deputato e coordinatore romano Marco Perissa, ha ufficializzato la linea dell’ astensione: un posizionamento strategico che evita l’ostruzionismo totale ma nega il “bollino” di approvazione a un’opera ritenuta ancora carente sotto diversi profili tecnici e finanziari. Le critiche dei consiglieri... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

