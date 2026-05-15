Reliquia di San Pio Martire Dalla parrocchia di Iolo alla comunità rumena

Una reliquia di San Pio Martire, venerato dalla parrocchia di San Pietro a Iolo, sta attraversando un percorso che coinvolge anche la comunità ortodossa rumena di Prato. La sua presenza è stata annunciata presso una chiesa locale, dove i fedeli si sono riuniti per venerarla e partecipare alle cerimonie religiose. L’evento si inserisce in un calendario di manifestazioni che mirano a rafforzare i legami tra le diverse comunità religiose presenti in zona.

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La devozione per San Pio Martire, il santo venerato dalla parrocchia di San Pietro a Iolo, allarga i propri confini per arrivare al cuore della comunità ortodossa rumena di Prato. Un frammento dei resti mortali di San Pio verrà donato a padre Mihai Anton per essere conservato nella chiesa ortodossa di Santa Anastasia, sede della comunità pratese. La consegna avverrà in modo solenne domani all’interno di una celebrazione ecumenica nella pieve di San Pietro alle 11, alla presenza del vescovo Giovanni Nerbini e del protopresbitero Ioan Trandafir Bobirnea, vicario per la Toscana del patriarcato rumeno in Italia. Sarà un momento di fratellanza... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Reliquia di San Pio Martire. Dalla parrocchia di Iolo alla comunità rumena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BASILICA DEI SANTI VITALE, VALERIA, GERVASIO E PROTASIO, MARTYRS IN THE FOVEA_prof. Paolo Gioffreda Sullo stesso argomento Comunità in festa alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San NicolòTorna “Comunità in festa” alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San Nicolò con dieci giorni di appuntamenti tra musica dal vivo, animazione per... Sopralluogo nella piazza accanto alla Parrocchia di San Pio X: pronta tra due mesiSopralluogo questa mattina a Giugliano: il sindaco Diego D’Alterio e l’assessore ai Lavori Pubblici Alfonso Sequino hanno visitato il cantiere della... Chi è il tuo santo di confermazione e perché? reddit Reliquia di San Pio Martire. Dalla parrocchia di Iolo alla comunità rumenaLa devozione per San Pio Martire, il santo venerato dalla parrocchia di San Pietro a Iolo, allarga i propri confini per arrivare al cuore della comunità ortodossa rumena di Prato. Un frammento dei ... lanazione.it TATFIN DI TATTI FRANCO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Iolo, la parrocchia di San Pietro donerà una reliquia di San Pio Martire alla comunità ortodossa rumena di PratoLa devozione per San Pio Martire, il santo venerato dalla parrocchia di San Pietro a Iolo, allarga i propri confini per arrivare al cuore della comunità ortodossa rumena di Prato. Un frammento dei res ... toscanaoggi.it