Sopralluogo nella piazza accanto alla Parrocchia di San Pio X | pronta tra due mesi

Questa mattina a Giugliano, il sindaco e l’assessore ai Lavori Pubblici hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere della nuova piazza situata accanto alla Parrocchia di San Pio X. I rappresentanti comunali hanno verificato lo stato dei lavori e hanno annunciato che l’area sarà pronta tra circa due mesi. La visita si è svolta nel contesto delle attività di monitoraggio del progetto.

Sopralluogo questa mattina a Giugliano: il sindaco Diego D’Alterio e l’assessore ai Lavori Pubblici Alfonso Sequino hanno visitato il cantiere della nuova piazza accanto alla Parrocchia di San Pio X. Un progetto atteso da tempo dai residenti e che, secondo il cronoprogramma, sarà completato entro due mesi, pronto per essere restituito alla città. La nuova piazza prevede un’area verde, una fontana, una rampa per l’accesso ai disabili e due posti auto destinati agli eventi della parrocchia. Un intervento moderno pensato per offrire uno spazio di incontro, capace di dare respiro e nuovi servizi al quartiere. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sopralluogo nella piazza accanto alla Parrocchia di San Pio X: pronta tra due mesi Articoli correlati Scontro tra due auto sulla Statale Telesina: due feriti trasportati al San PioDue auto, una Ford Fusion ed una Ford Ranger, sono venute a collisione nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Telesina in prossimità dello... Carnevale tra giochi e maschere: appuntamento alla parrocchia San Demetrio MartireFesta di Carnevale in maschera domani, 17 febbraio, dalle 17 alle 20, presso la parrocchia San Demetrio Martire di Salerno. Sopralluogo nella piazza accanto alla Parrocchia di San Pio X a Giugliano: pronta tra due mesi Approfondimenti e contenuti su Sopralluogo nella piazza accanto alla... Argomenti discussi: La piazza agorà progettata dai cittadini; Suor Giuliana e suor Roberta, dal Messico a Tarvisio: dopo 8 anni tornano le religiose in Valcanale.