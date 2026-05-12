Regno Unito il governo di Starmer vacilla | dimissioni eccellenti tra i ministri Ora a Downing Street si cerca un possibile successore

Nel Regno Unito, il governo guidato da Keir Starmer sta attraversando una fase di instabilità dopo le recenti dimissioni di alcuni ministri, tra cui il sottosegretario di Stato per innovazione e sicurezza sanitaria. La notizia ha suscitato attenzione, mentre a Downing Street si valutano eventuali nomi per la successione. La situazione crea incertezza all’interno dell’esecutivo e apre uno scenario di cambiamenti imminenti.

Il sottosegretario di Stato parlamentare per l’innovazione e la sicurezza sanitaria del Regno Unito Zubir Ahmed ha rassegnato le sue dimissioni dal governo guidato da Keir Starmer. Il suo addio segue quello di altri tre ministri: Jess Phillips, Alex Davies-Jones e Miatta Fahnbulleh. «È chiaro, dagli ultimi giorni, che l’opinione pubblica in tutto il Regno Unito ha ormai perso irrimediabilmente la fiducia in lui come primo ministro», ha scritto Ahmed in un post sul social X. Un effetto domino che sta travolgendo i laburisti: e ora a Downing Street si starebbe già cercando un successore dopo Starmer. Tra i nomi più citati emergono quelli del ministro della Sanità Wes Streeting, del sindaco di Greater Manchester Andy Burnham e della vicepremier Angela Rayner.🔗 Leggi su Open.online

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