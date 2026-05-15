Imprese Crosta Camcom Padova | Registro motore di innovazione e semplificazione

Un rappresentante della Camera di Commercio di Padova ha annunciato l’attivazione di un nuovo registro dedicato all’innovazione e alla semplificazione. In una dichiarazione, ha spiegato che sono stati intensificati gli sforzi verso la digitalizzazione delle imprese, concentrandosi sul processo di digitalizzazione delle pratiche e dei procedimenti amministrativi. Questa iniziativa mira a rendere più agevoli le operazioni per le aziende e a snellire le procedure burocratiche, facilitando così l’interazione tra imprese e enti pubblici.

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Padova, 15 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato molto sul tema della digitalizzazione delle imprese, sulla digitalizzazione delle pratiche e di tutti i procedimenti. Abbiamo collegato a noi tutte le pubbliche amministrazioni, che possono accedere a tutti i nostri dati, in particolar modo i tribunali, le forze dell'ordine, ma anche i Comuni. Questo è un risparmio di costi per le imprese in quanto potendo accedere direttamente ai nostri dati, non vengono chiesti a loro”. Lo ha detto Roberto Crosta, segretario generale della Camera di commercio di Padova, al convegno “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese”, organizzato anche per celebrare i 30 anni dall'entrata in funzione del Registro delle Imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Crosta (Camcom Padova): "Registro motore di innovazione e semplificazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche d’Italia Altre due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche italianeArezzo,4 marzo 2026 – Questa mattina, nel corso della seduta della Giunta camerale, il Presidente Massimo Guasconi ha consegnato ufficialmente gli...