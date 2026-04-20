Lombardia | il boom delle imprese etiche genera 31 miliardi di valore

In Lombardia, il numero di imprese etiche è cresciuto in modo significativo, contribuendo a generare un valore di 31 miliardi di euro. La regione si conferma come uno dei principali motori economici europei, grazie a un modello produttivo che combina obiettivi di profitto con finalità sociali. Questa evoluzione riflette un cambiamento nel modo di fare impresa, incentrato su pratiche più sostenibili e responsabili.

La Lombardia consolida la sua posizione di motore economico europeo grazie a un modello produttivo che integra profitto e utilità sociale. I dati del primo rapporto regionale sulle Società Benefit, curato da InVento Innovation Lab con il sostegno della Regione, mostrano che il territorio conta ora 1.721 imprese di questo tipo, un balzo netto rispetto alle 165 registrate nel 2019. Questo segmento industriale impiega 121 mila lavoratori e genera un volume d’affari che supera i 31,6 miliardi di euro, distanziando nettamente altre realtà come il Lazio, ferma a 670 aziende, e il Veneto, con 551 unità. L’evoluzione del tessuto manifatturiero lombardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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