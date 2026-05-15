Regione Siciliana stop alle assunzioni | il centrodestra prova a riaprire la partita

La Regione Siciliana ha bloccato le nuove assunzioni, coinvolgendo circa 240 posti di lavoro presso l’azienda sanitaria regionale, principalmente autisti soccorritori. Contestualmente, all’Agenzia regionale per l’ambiente non è stato concesso il rinnovo di 95 contratti a termine, legati a progetti di monitoraggio ambientale. Le decisioni sono state prese in un quadro di restrizioni imposte dal centrodestra, che ha deciso di sospendere temporaneamente le procedure di assunzione e rinnovo.

Alla Seus sono finite nel limbo circa 240 assunzioni, per lo più di autisti soccorritori. All’Agenzia regionale per l’ambiente sbarrata la strada al rinnovo di 95 contratti a termine per gestire progetti legati al controllo ambientale. All’Azienda Siciliana Trasporti non si farà il concorso da 80 posti. Al Consorzio Siciliano Autostrade non ci sarà l’arruolamento di nuovi casellanti. E anche i consorzi di bonifica fermeranno una tornata di contratti a termine che - secondo i calcoli fatti all’Ars - valeva circa 700 posti. In definitiva, la norma fatta approvare dal Pd col sostegno trasversale dell’Mpa, e grazie alle assenze del centrodestra, manda nel congelatore fino alla seconda metà del 2027 oltre un migliaio di posti nella galassia delle società e degli enti regionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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