Europei a Bari il sindaco Leccese a Roma per riaprire la partita Stadio centrodestra all?attacco

La “partita” sul San Nicola e sulla città di Bari candidata ad ospitare alcuni match di Euro 2032 non si è chiusa. Oggi il sindaco Vito Leccese sarà a Roma per un incontro con il ministro Andrea Abodi, alla presenza del senatore Filippo Melchiorre. Al centro del confronto, la riqualificazione dello stadio San Nicola per renderlo adatto ad accogliere gli Europei. Intanto insorge l’opposizione in Consiglio. «Il Comune di Bari con la concessione ancora in essere ha tolto ai baresi un milione e mezzo di euro». Duro attacco del centrodestra in all’amministrazione, in particolare a quella passata, guidata dall’ex sindaco ora presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che aveva concesso lo stadio San Nicola gratuitamente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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