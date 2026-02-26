Vertice alla Regione su Azienda Siciliana Trasporti | stop alle 73 assunzioni e giro di vite sul piano di risanamento

Oggi si è svolto un incontro tra rappresentanti della Regione e l’Azienda Siciliana Trasporti per discutere delle future assunzioni e del piano di risanamento. Durante la riunione, sono stati affrontati temi legati alle risorse umane e alle strategie per migliorare l’efficienza del trasporto pubblico regionale. La discussione ha coinvolto gli assessori e i vertici dell’azienda, evidenziando le priorità da affrontare.

Riunione tecnica oggi tra l’assessorato dell’Economia, l’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità e la società Azienda siciliana trasporti, alla presenza degli assessori Alessandro Dagnino e Alessandro Aricò e del presidente di Ast Luigi Genovese. L’incontro si è rivelato utile per verificare lo stato di attuazione del percorso di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’azienda, anche alla luce del recente passaggio in-house. Gli assessorati hanno ribadito ad Ast la necessità di dare completa attuazione al piano di risanamento vigente, apportando gli aggiornamenti necessari a colmare i disallineamenti registrati e già in precedenza segnalati dall’ufficio speciale partecipate, a seguito di comunicazione della stessa azienda. 🔗 Leggi su Feedpress.me

