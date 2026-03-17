Belpasso scoperta droga pronta per lo spaccio | nei guai una 40enne

Durante controlli sul territorio a Belpasso, le forze dell’ordine hanno scoperto una donna di circa 40 anni in possesso di droga pronta per essere spacciata. L’operazione è frutto di attività investigative e perquisizioni condotte recentemente nella zona. La donna è stata fermata e si trova ora sotto indagine. Nessun dettaglio su altri coinvolti o ulteriori sviluppi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e attività investigativa. Un’operazione di prevenzione e controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Paternò ha portato alla denuncia in stato di libertà di una donna di 40 anni residente a Belpasso, sospettata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento è avvenuto durante un servizio serale di pattugliamento, finalizzato in particolare al contrasto dei reati legati al traffico e allo spaccio di droga. Grazie a una mirata attività info-investigativa, i militari del Nucleo Operativo hanno deciso di procedere con una perquisizione presso l’abitazione della donna, estendendo i controlli anche alle pertinenze e al veicolo in uso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Belpasso, scoperta droga pronta per lo spaccio: nei guai una 40enne Articoli correlati Droga pronta per lo spaccio: arresto nei pressi dell’autostazione AirNel corso di mirati servizi nei luoghi della movida, i poliziotti della Squadra Mobile, dopo un inseguimento a piedi, nella serata di venerdì hanno... Droga nascosta in casa a Chieti: scoperta cocaina pronta allo spaccioChieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi.