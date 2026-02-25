Fermato nella notte con droga e coltello a serramanico | nei guai un 22enne

Da ilpiacenza.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli notturni dei carabinieri sulle strade della provincia. Nella nottata di oggi, 25 febbraio, i militari della Stazione di Pontenure hanno fermato e controllato un’auto in transito lungo la Strada per Muradello. Alla guida del veicolo si trovava un ragazzo di 22 anni, residente a Piacenza. L’atteggiamento del giovane durante le procedure di identificazione ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. A seguito della perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish, di ulteriori grammi della medesima sostanza e di un coltello a serramanico dotato di una lama di quasi 8 centimetri. Il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro dai carabinieri. Per il giovane automobilista è scattata la denuncia in stato di libertà per il porto abusivo dell’arma da taglio. Inoltre, il 22enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Fermato un 14enne per strada con un coltello a serramanico lungo 20 centrimetriUn ragazzo di 14 anni è stato fermato per strada con un coltello a serramanico di circa 20 centimetri.

Droga nel calzino, 22enne nei guaiA Alvignano, i carabinieri hanno arrestato un 22enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Temi più discussi: Gira con 9mila euro di metanfetamina nelle mutande: bloccato e arrestato dalla polizia; Una lite per una donna dietro all'omicidio di Cornelia. Salgono a tre gli arresti; Fermato con 14 dosi di cocaina, arresto nel pomeriggio a San Demetrio ne’ Vestini; Milano, ladro rimane bloccato nel caveau di una banca: liberato nella notte e arrestato.

Fermato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia uccisa a Napoli con delle coltellate alle spalleGiuseppe Musella, 28 anni, è stato fermato nella notte dalla Polizia di Stato: è accusato dell’omicidio della sorella, Ylenia Musella, uccisa con diverse coltellate alla schiena. Leggi le notizie in ... fanpage.it

Napoli: 22enne uccisa, il fratello fermato nella notte, ora è in carcereNapoli , 04 feb. - (Adnkronos) - È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena ieri pomeriggio nella periferia est ... lagazzettadelmezzogiorno.it