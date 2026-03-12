In occasione della giornata mondiale dell’acqua, ad Arezzo si svolge la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, evento organizzato da Nuove Acque e patrocinato da Coni, Comune, Provincia di Arezzo e Regione Toscana. L’iniziativa unisce sport, cultura ambientale e promozione del territorio attraverso una manifestazione che coinvolge atleti e cittadini. La corsa si tiene nel centro storico della città e rappresenta un appuntamento tradizionale del calendario locale.

Arezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione dell a Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da Coni, Comune e Provincia di Arezzo e Regione Toscana, che unisce sport, cultura ambientale e promozione del territorio. Arezzo, 11 Marzo 2026 Nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dall’ONU per ricordare l’importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta, ad Arezzo scatterà lo start della quarta edizione della “Corsa dell’Acqua”, gara podistica su strada di 14Km. La gara competitiva partirà alle 9:30 d allo storico impianto dell’acquedotto in località Buon Riposo e terminerà nei pressi della sede di Nuove Acque, in via Ernesto Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “corsa dell’acqua”

