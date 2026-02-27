Giornata mondiale delle malattie rare Ucb conferma impegno su innovazione e percorsi cura

In Italia, più di due milioni di persone convivono con malattie rare, un insieme di condizioni che spesso sono gravi e richiedono cure complesse. La giornata mondiale dedicata a queste patologie serve a mettere in luce le sfide che affrontano i pazienti e le difficoltà legate ai percorsi assistenziali, che possono risultare frammentati e difficili da seguire.

(Adnkronos) – In Italia oltre 2 milioni di persone vivono con una patologia rara. Un universo eterogeneo di condizioni spesso gravi, accomunate da bisogni complessi e da un percorso assistenziale che può diventare frammentato. Per chi convive con una malattia rara la difficoltà non è solo trovare una terapia. E' ottenere una diagnosi in tempi brevi, sapere a chi rivolgersi, non perdere punti di riferimento nel passaggio dall'infanzia all'età adulta, non dover cambiare regione per ricevere cure adeguate. In occasione della Giornata delle malattie rare che si celebra domani, 28 febbraio, Ucb Pharma conferma che "l'innovazione non può limitarsi allo sviluppo di nuovi farmaci, ma deve tradursi in un sistema capace di garantire continuità, equità e prossimità nella presa in carico".