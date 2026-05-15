Real Madrid pronto a riprendersi Nico Paz | il Como pensa al sostituto proprio nella capitale spagnola

Il Real Madrid si prepara a riaccogliere Nico Paz, che ha lasciato temporaneamente il club. Nel frattempo, il Como sta valutando un possibile sostituto e sta considerando un giocatore proveniente dalla stessa cantera madrilena. La trattativa tra le due squadre si concentra sulla possibilità di un trasferimento o di un prestito, mentre il club spagnolo pianifica le mosse per il ritorno del giovane talento. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata annunciata, e le trattative sono in corso tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu El Shaarawy saluta la Roma: «Il derby sarà la mia ultima partita in casa all’Olimpico. Abbiamo vissuto emozioni indelebili» Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid pronto a riprendersi Nico Paz: il Como pensa al sostituto proprio nella capitale spagnola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ÚLTIMA HORA REAL MADRID: PROBLEMAS CON NICO PAZ | CONFIRMADO EL CASTIGO A VALVERDE | COMUNICADO UEFA Sullo stesso argomento Leggi anche: Nico Paz torna al Real, e sempre a Madrid il Como può pescare il suo sostituto Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Comodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola di riacquisto per Nico Paz: sfuma definitivamente la... José #Mourinho è pronto a tornare sulla panchina del #RealMadrid. Il tecnico portoghese avrebbe già raggiunto un accordo con la dirigenza blanca dopo contatti intensificati negli ultimi giorni. L’annuncio ufficiale è atteso la prossima settimana. #Calcio x.com Una persona dentro il Real Madrid ha chiamato direttamente José Mourinho e gli ha raccontato in dettaglio cosa è successo nell'incidente tra Tchouameni e Valverde. La persona gli ha detto che era colpa di Valverde. Mourinho sa che lo spogliatoio è rotto ma reddit Pronostici Espanyol - Real Madrid: Vinicius pronto a colpire per la vittoria esternaIn questo articolo si possono trovare i pronostici Espanyol - Real Madrid, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Real Madrid pronto a colpire con la strategia dei ‘parametri zero’: nel mirino Alexander-Arnold e Alphonso DaviesIl Real Madrid punta ancora sulla strategia dei ‘parametri zero’: dopo Alaba, Rüdiger e Mbappé adesso la Casa Blanca ha puntato Alexander-Arnold e Alphonso Davies per la prossima estate. Leggi le ... fanpage.it