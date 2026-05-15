Real Madrid pronto a riprendersi Nico Paz | il Como pensa al sostituto proprio nella capitale spagnola
Il Real Madrid si prepara a riaccogliere Nico Paz, che ha lasciato temporaneamente il club. Nel frattempo, il Como sta valutando un possibile sostituto e sta considerando un giocatore proveniente dalla stessa cantera madrilena. La trattativa tra le due squadre si concentra sulla possibilità di un trasferimento o di un prestito, mentre il club spagnolo pianifica le mosse per il ritorno del giovane talento. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata annunciata, e le trattative sono in corso tra le parti coinvolte.
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ÚLTIMA HORA REAL MADRID: PROBLEMAS CON NICO PAZ | CONFIRMADO EL CASTIGO A VALVERDE | COMUNICADO UEFA
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