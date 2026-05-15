Nico Paz torna al Real Madrid, con una clausola rescissoria di 10 milioni di euro valida fino a giugno. La società madrilena può riacquistarlo entro questa data, mentre il Como sta valutando un possibile sostituto, con l’attenzione rivolta a Cesar Palacios. La clausola di Paz si applica solo se il club decide di esercitarla, e al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo a una possibile cessione o sostituzione.

Dal 79 al 10. Il cambio di numero sulla maglia riassume, da solo, la parabola di Nico Paz a Como. Arrivato in punta di piedi nell’estate 2024, il talento argentino si è preso il club e la tifoseria a suon di gol, assist e giocate d’alta scuola. E con l’addio di Cutrone, la maglia più pesante non poteva che finire sulle sue spalle. Domenica contro il Parma potrebbe però essere l’ultima volta del Diez al Sinigaglia. Il Real Madrid è pronto a riportarlo a casa, forte di un diritto di recompra esercitabile entro il 30 giugno. Sebbene la comunicazione ufficiale non sia ancora sul tavolo della dirigenza lariana, la clausola parla chiaro: 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nico Paz torna al Real, e sempre a Madrid il Como può pescare il suo sostituto

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Nico Paz pronto a tornare al Real Madrid: ecco quando accadrà

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