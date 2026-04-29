Re Carlo III si trova negli Stati Uniti e ha appena concluso un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Dopo questa tappa, il monarca britannico continuerà il suo viaggio ufficiale dirigendosi a New York. La visita si svolge in un momento di attenzione internazionale verso le relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti, mentre nelle stesse ore si diffondono notizie che coinvolgono l’ex presidente americano.

Dopo il suo incontro con Donald Trump, alla Casa Bianca, Re Carlo III proseguirà la sua visita ufficiale negli Stati Uniti dirigendosi a New York. L’intento è, naturalmente, mettere in risalto i legami culturali ed economici tra il Regno Unito e gli USA, soprattutto in un momento in cui la cosiddetta “relazione speciale” tra le due potenze appare piuttosto sotto pressione. La visita di Stato del monarca, offuscata dalle tensioni legate alla guerra con l’Iran, è iniziata a Washington, con l’accoglienza in pompa magna riservata a lui e a sua moglie, la regina Camilla, da parte del presidente statunitense. La tappa newyorkese vedrà i reali partecipare alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori al memoriale dell’ 11 settembre, in occasione del 25° anniversario degli attentati terroristici.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Re Carlo III in visita a New York, mentre Trump imbarazza Buckingham Palace

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