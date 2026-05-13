Re Carlo III e la Regina Camilla hanno preso parte a un ricevimento nel giardino di Buckingham Palace a Londra, segnando l'inizio della stagione dei Garden Party. L'evento si è svolto nel cortile del palazzo, con la partecipazione di vari ospiti presenti all'inaugurazione. La cerimonia si è svolta con i consueti riti e la presenza della coppia reale, senza ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sul programma della giornata.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Buckingham Palace si veste a festa per premiare il servizio pubblico dei sudditi. Un appuntamento speciale che coincide con il terzo anno dall'incoronazione della coppia reale Roma, (askanews) – Re Carlo III e la Regina Camilla partecipano a un ricevimento in giardino a Buckingham Palace a Londra. Si tratta del loro primo ricevimento in giardino dell’anno. Il ricevimento è stato organizzato in riconoscimento e in segno di ricompensa per il servizio pubblico reso alla coppia reale. La giornata ha anche segnato il terzo anniversario della loro incoronazione....🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Re Carlo e la Regina Camilla hanno inaugurato la stagione dei Garden Party a Buckingham Palace

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