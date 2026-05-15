Nella zona di Vigevano, sono state segnalate rapine violente presso alcuni centri massaggi, durante le quali le titolari sono state aggredite con lesioni gravi. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine e, in seguito a una serie di accertamenti, hanno arrestato un giovane di 23 anni. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia locale, che hanno eseguito il fermo nel pomeriggio.

Secondo i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Vigevano, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di J.P.D, 23 anni, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sarebbe il responsabile di due rapine, con gravi lesioni personali alle vittime, avvenute in due centri massaggio. Le indagini erano partite da due aggressioni avvenute con modalità molto simili. La prima il 13 dicembre all’interno di un centro dove il giovane si era presentato chiedendo un massaggio plantare. Quando la titolare, una donna di 63 anni, gli aveva chiesto il pagamento anticipato, l’aveva aggredita e immobilizzata con nastro adesivo posizionato sugli occhi e sulla bocca, colpita ripetutamente con calci e pugni e le aveva sottratto i 50 euro custoditi in cassa dandosi poi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapine violente ai centri massaggi. Botte alle titolari con lesioni gravi. Arrestato un ragazzo di 23 anni

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