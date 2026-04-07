È indiziato per due violente rapine | giovanissimo arrestato

Un ragazzo nato nel 2007 è stato arrestato con l’accusa di aver partecipato, insieme a complici, a due rapine violente che si sono svolte nel centro cittadino tra il 19 e il 22 marzo. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il giovane in relazione a questi episodi, che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti. Le indagini continuano per chiarire i dettagli e le responsabilità di ciascun coinvolto.

Un ragazzo del 2007 è stato arrestato perché sospettato di essere l’autore, insieme a dei complici, di due violente rapine avvenute in centro città tra il 19 e il 22 marzo scorsi. Il diciannovenne è stato fermato lo scorso 31 marzo in via dei Mille, da dove è stato portato in questura per gli accertamenti di rito. Il primo episodio di cui il giovane è sospettato risale alla sera del 19 marzo. In via Santo Stefano, un uomo di 56 anni ha denunciato di essere stato aggredito e rapinato da tre ragazzi giovani, i quali lo avrebbero spintonato e poi costretto a consegnare loro un portamonete. Il secondo episodio risale invece alla notte del 22 marzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Rapine violente a Firenze: arrestati due stranieriNella mattinata di giovedì 15 gennaio, la polizia di Stato è intervenuta in piazzale Jefferson in seguito a una segnalazione relativa a...

Bologna sotto shock: due rapine violente in 48 oreEra l'alba di ieri mattina quando un barista sessantenne, diretto ad aprire il suo esercizio in via Barberia, è stato aggredito da due uomini.

Temi più discussi: Due violente rapine in strada a Torino San Salvario: quattro arrestati dopo un anno e tre mesi dai fatti; Il piano del 17enne che voleva fare una strage a scuola: Replicherò Columbine. I manuali sui colpi di Stato, gli incel, Turetta e Izzo nel cellulare; Maltrattamenti in famiglia: 48enne di Latina finisce in carcere - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia; Setta di Pietralunga, la difesa: Ordinanza copia e incolla del fermo. Nessun indizio né esigenze cautelari.

Il montascale precipita, muore anziana. È successo a Loano: indaga la ProcuraAngela Pesce aveva 91 anni. Il dramma si è consumato nel pianerottolo di casa davanti al figlio e alla vicina Loano – Una donna di 91 anni, Angela Pesce, stava parlando con una vicina sul pianerottolo ... ilsecoloxix.it

La morte dei due fidanzati, indagato il conducente del furgoneÈ indagato per omicidio stradale plurimo il 42enne conducente del furgone coinvolto nell'incidente stradale avvenuto a Montecorice, nel Salernitano, in cui hanno perso la vita i due giovani fidanzati ... notizie.tiscali.it

L'uomo è indiziato per una serie di reati di estrema brutalità, dalla violenza sessuale ai maltrattamenti, fino al revenge porn. - facebook.com facebook

Il minore è indiziato di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. x.com