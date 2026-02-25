Ragazzo ucciso di botte Nove anni ai due assassini | Questa non è giustizia

Un ragazzo di 19 anni è stato colpito ripetutamente con calci e pugni in strada, causando la sua morte. La causa è attribuibile a un'aggressione violenta avvenuta in un'area urbana poco dopo una lite tra i giovani. I due aggressori sono stati condannati a nove anni di carcere con rito abbreviato. La famiglia del ragazzo si dice insoddisfatta e commenta:

Ucciso a calci e pugni a 19 anni in strada, condannati a nove anni ciascuno i due killer, con rito abbreviato. La sentenza del gup sulla morte di Bader Eddine Essefi, ammazzato il 25 aprile scorso per una lite nel quartiere della Barca (Bologna) suscita un’onda di indignazione e rabbia: "Gli hanno tolto la vita – sbotta la fidanzata, minorenne, che era con lui quando successe tutto – e gli hanno tolto il futuro che voleva. Lui avrebbe voluto continuare a lavorare come cuoco, il suo sogno era di aprire un ristorante". Bader, arrivato in Italia quattro anni prima, lavorava come aiuto cuoco in un locale del centro storico, era stimatissimo dai colleghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I parenti di Abanoub Youssef, il ragazzo ucciso a coltellate a scuola a La Spezia

