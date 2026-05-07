Furti e rapine a negozi e distributori di carburanti | due fermati altri 2 ricercati

In un periodo di due mesi sono state registrate venticinque rapine a mano armata, principalmente ai distributori di carburante dell'agro nocerino-sarnese. Gli episodi sono stati commessi con auto rubate e si sono verificati in rapida sequenza. La polizia ha fermato due sospetti, mentre altri due sono ancora ricercati. Le indagini continuano per identificare eventuali complici e chiarire i dettagli di ciascun episodio.

Venticinque rapine a mano armata in appena due mesi, messe a segno con auto rubate e raid in rapida successione, soprattutto ai danni di distributori di carburante dell'agro nocerino-sarnese. La Squadra Mobile di Salerno ha eseguito, oggi, il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate VIDEO/ Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate nel NapoletanoTempo di lettura: 2 minuti Nel giro di quattro mesi avevano messo a segno numerose rapine ai danni di personale in servizio presso distributori di... Furti e rapine ai danni di negozi, sgominata banda: blitz dei carabinieri in corso e arrestiOperazione dei militari della Compagnia di Modugno su ordinanza del Tribunale di Bari: indagati per associazione a delinquere, ricettazione e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Furti e rapine, si aggrava l'emergenza sicurezza a Cerignola: nuova richiesta di rinforzi al ministero dell'Interno - FoggiaToday; Operazione sicurezza a Roma: arresti e denunce per droga, furti e rapine; Zone rosse fino a ottobre: Dimezzati furti e rapine; Bologna, zone rosse prolungate fino a settembre. Calano furti e rapine. Rapine ai distributori nel Salernitano: due fermi per associazione a delinquereLa Squadra Mobile di Salerno ferma due uomini di origine albanese accusati di una serie di rapine armate tra l'Agro nocerino-sarnese e i comuni limitrofi ... infocilento.it Firenze: serie di furti e rapine in centro a turisti ed anziani, arrestata coppiaLa polizia ha arrestato un 35enne marocchino e una ragazza italiana di 21 anni, ritenuti responsabili di furti e rapine messe a segno nel 2024, quasi sempre di notte, nel centro storico di Firenze. firenzepost.it Tre soggetti provenienti da fuori provincia presentavano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, inclusi furti in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti per scasso - facebook.com facebook Furti di auto e nelle abitazioni, arrestati due ladri a Desenzano x.com