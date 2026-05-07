Furti e rapine a negozi e distributori di carburanti | due fermati altri 2 ricercati

Da salernotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un periodo di due mesi sono state registrate venticinque rapine a mano armata, principalmente ai distributori di carburante dell'agro nocerino-sarnese. Gli episodi sono stati commessi con auto rubate e si sono verificati in rapida sequenza. La polizia ha fermato due sospetti, mentre altri due sono ancora ricercati. Le indagini continuano per identificare eventuali complici e chiarire i dettagli di ciascun episodio.

Venticinque rapine a mano armata in appena due mesi, messe a segno con auto rubate e raid in rapida successione, soprattutto ai danni di distributori di carburante dell'agro nocerino-sarnese. La Squadra Mobile di Salerno ha eseguito, oggi, il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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