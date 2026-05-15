La polizia italiana e spagnola hanno condotto un'operazione congiunta che ha portato all’arresto di dodici individui a Napoli. Le persone sono state fermate nell’ambito di un’indagine sulle rapine di orologi di lusso in diverse località turistiche della Spagna. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti dopo aver raccolto prove e monitorato le attività dei gruppi coinvolti. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività criminali legate ai furti di beni di valore.

È di 12 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione internazionale contro le rapine di orologi di pregio nei luoghi turistici delle principali città spagnole. L’operazione è stata condotta dal Servizio centrale operativo (Sco) e dalla Squadra mobile di Napoli, con la collaborazione dell’unità specializzata della Polizia spagnola. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda, che agiva in gruppi organizzati per colpire turisti e clienti di ristoranti di lusso, beach club e hotel prestigiosi. Le indagini e la collaborazione internazionale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto una stretta cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e spagnole. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapine di orologi di lusso in Spagna, operazione internazionale della Polizia: 12 arresti a Napoli

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Rapinatori di orologi di lusso in Spagna: 12 arresti a Napoli

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