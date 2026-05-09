La polizia di Napoli e Casoria ha arrestato tre persone a seguito di mandati di arresto europei. Le accuse riguardano furti di orologi di lusso avvenuti in Costa Azzurra, in Francia. Le autorità italiane hanno intercettato e fermato la banda coinvolta in questi episodi, mettendo fine alle loro attività. Le indagini hanno portato all'esecuzione degli arresti, che coinvolgono soggetti ritenuti responsabili dei furti.

Eseguiti tre mandati di arresto europeo: la Polizia di Stato ferma a Napoli e Casoria una banda accusata di colpi di lusso in Francia. Operazione internazionale contro i furti di orologi di lusso in Costa Azzurra. Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha eseguito tre mandati di arresto europeo emessi dall’ Autorità Giudiziaria francese nei confronti di due uomini e una donna, di età compresa tra 50 e 55 anni, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti di orologi di pregio sul territorio francese. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. L’operazione su richiesta della Polizia francese. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Napoli, su richiesta della Polizia francese, per il tramite del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Furti di orologi di lusso in Costa Azzurra: arresti tra Napoli e Casoria

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