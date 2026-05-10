La polizia ha emesso tre mandati di arresto europei in seguito a una serie di furti di orologi di lusso avvenuti nella regione della Costa Azzurra. Contestualmente, sono stati effettuati arresti a Napoli, nell’ambito di un’operazione contro un gruppo criminale internazionale responsabile di questi furti. Le indagini sono in corso per identificare altri membri della rete e chiarire i dettagli delle attività illecite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La polizia ha recentemente eseguito tre mandati di arresto europeo emessi dalla giustizia francese, arrestando tre individui, due uomini e una donna, tra i 50 e i 55 anni. Questi soggetti sono accusati di far parte di un’organizzazione criminale specializzata in furti di orologi di lusso sul territorio francese. I destinatari di questa operazione si trovano a Napoli e Casoria, confermando l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine. Il tentativo di furto che ha portato a queste misure restrittive è avvenuto il 21 aprile 2025 a Cannes.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Furti di orologi di lusso in Costa Azzurra: tre mandati di arresto europei emessi.

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