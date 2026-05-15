Rapinato a colpi di bottiglia da una gang di stranieri Lo salva agente che rincasa

Nella notte tra viale Nazario Sauro e viale Zara a Milano, poco dopo l’una e trenta, un uomo è stato aggredito da un gruppo di stranieri che lo ha rapinato usando bottiglie come armi. Un agente di polizia, rientrando a casa, ha assistito alla scena e ha intervenuto per salvare la vittima. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

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