Rapinato a colpi di bottiglia da una gang di stranieri Lo salva agente che rincasa

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra viale Nazario Sauro e viale Zara a Milano, poco dopo l’una e trenta, un uomo è stato aggredito da un gruppo di stranieri che lo ha rapinato usando bottiglie come armi. Un agente di polizia, rientrando a casa, ha assistito alla scena e ha intervenuto per salvare la vittima. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

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Milano, notte fonda tra viale Nazario Sauro e viale Zara. Era passata da poco l'una e mezza di martedì quando un poliziotto fuori servizio e che stava tornando a casa, si è trovato davanti una scena che in questa città è diventata fin troppo familiare: un ragazzo di 25 anni di origine cinese veniva accerchiato e pestato selvaggiamente da un gruppo di altri cinque giovani. L'agente non ha esitato un secondo dopo aver assistito alla raffica di calci e pugni assestati alla vittima e notato un cubano, che poi si scoprirà avere 20 anni, colpirla con un poderoso calcio alle spalle, mentre una minorenne ecuadoriana strappava con forza lo smartphone che il giovane cinese teneva legato al polso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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