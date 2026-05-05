Circondato pestato e rapinato in via Farini dalla baby gang per una bottiglia di vino da 10 euro

Sabato sera in via Farini, un uomo di 43 anni è stato circondato da circa dieci ragazzi, identificati come membri di una baby gang. Dopo avergli chiesto una bottiglia di vino del valore di 10 euro, i giovani lo hanno minacciato e, al suo rifiuto di consegnarla, lo hanno aggredito e rapinato. L’uomo è stato poi picchiato e lasciato sul posto, mentre i responsabili sono fuggiti con la bottiglia.

Aggredito per una bottiglia di vino del valore di 10 euro. È accaduto sabato sera in via Farini, dove un uomo di 43 anni è stato circondato da una baby gang composta da una decina di ragazzi, che lo hanno prima minacciato e poi picchiato dopo il rifiuto dell'uomo di cedere la bottiglia.Il 43enne.🔗 Leggi su Parmatoday.it Armi e rapina. Baby Gang arrestato di nuovo Notizie correlate Picchiato e rapinato da una baby gangUn ragazzo di 16 anni è stato rapinato ieri pomeriggio ai giardini di viale Righi. Prato, ciclista rapinato da una baby gang. Fermati tre minorenniDue ragazzi di 16 anni e uno di 17 sono stati arrestati a Prato dai carabinieri di Iolo, con l'accusa di aver rapinato un uomo in bicicletta. Panoramica sull’argomento Si parla di: Circondato, pestato e rapinato in via Farini dalla baby gang per una bottiglia di vino da 10 euro; Non puoi farlo! Pestato a sangue dal branco | il motivo è assurdo.