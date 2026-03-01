tredicenne rapinato da una baby gang in zona bocconi a milano salvato da un agente fuori servizio

Un ragazzino di 13 anni è stato vittima di una rapina da parte di una baby gang in zona Bocconi a Milano. Durante l’episodio, un agente in borghese ha intervenuto, riuscendo a bloccare un 14enne italiano coinvolto nel gruppo. L’intervento rapido ha permesso di fermare uno dei giovani sospettati, mentre gli altri membri del branco sono ancora ricercati.

Un tredicenne di Milano assalito da una baby gang è stato salvato da un agente fuori servizio. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio nei pressi dell’Università Bocconi. Il giovane era stato accerchiato da diversi coetanei che volevano derubarlo. Vedendo il parapiglia, l’agente fuori servizio è intervenuto e ha messo in salvo il ragazzo, riuscendo anche a bloccare uno dei rapinatori. Tredicenne rapinato a Milano da una baby gang L’intervento di un poliziotto fuori servizio Il fenomeno delle baby gang a Milano Tredicenne rapinato a Milano da una baby gang Il poliziotto stava passeggiando in zona Bocconi quando, all’angolo tra via Col Moschin e viale Col di Lana, ha notato un capannello di ragazzi che aveva circondato un altro giovane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

