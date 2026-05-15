Rapina in un negozio di abbigliamento titolare ferita alla mano

Da firenzetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio a Empoli, un negozio di abbigliamento è stato teatro di una rapina a mano armata. La titolare dell’esercizio è rimasta ferita alla mano durante l’evento. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini. La rapina si è verificata all’interno di “Asia Moda”, un punto vendita situato nel centro della città. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sull’identità dei responsabili.

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Momenti di paura nel pomeriggio a Empoli, all’interno del negozio di abbigliamento “Asia Moda”, dove si è consumata una rapina a mano armata ai danni della titolare.Secondo una prima ricostruzione, un individuo con il volto travisato e armato di pistola avrebbe fatto irruzione nell’esercizio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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