Rapina in un negozio di abbigliamento titolare ferita alla mano

Nel pomeriggio a Empoli, un negozio di abbigliamento è stato teatro di una rapina a mano armata. La titolare dell’esercizio è rimasta ferita alla mano durante l’evento. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini. La rapina si è verificata all’interno di “Asia Moda”, un punto vendita situato nel centro della città. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sull’identità dei responsabili.

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