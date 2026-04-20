Rapine a mano armata sull' asse della FiPiLi | colpi in un minimarket e in un negozio di abbigliamento

Nel pomeriggio di ieri, la polizia è intervenuta a Empoli, in via Giuseppe Verdi, dopo che una coppia travisata ha rapinato un minimarket con una pistola. Un altro colpo si è verificato in un negozio di abbigliamento lungo l’asse della FiPiLi, coinvolgendo ancora armi e criminali armati. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica degli eventi.

Ancora rapine con pistola nel territorio. Nel pomeriggio di ieri la polizia è intervenuta a Empoli, in via Giuseppe Verdi, dopo che una coppia con il volto travisato ha assaltato un minimarket. I due avrebbero minacciato la dipendente con un’arma — non è escluso che si trattasse di una.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Rapine a mano armata, i video delle telecamere di sicurezzaIl 27enne e il 24enne residenti entrambi in provincia di Ravenna sono stati arrestati dai carabinieri . Leggi anche: Giovani e a mano armata: rapine, coltelli, violenza e lesioni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Arrestato uno degli autori della rapina a mano armata in un negozio di telefonia: è minore; Perché ci stupiamo per una rapina in una banca a Napoli; Paura a Cerignola: in due 'svaligiano' la cassa di un negozio e sparano in aria per guadagnarsi la fuga; Due rapine a mano armata e volto coperto in poche ore aColombo e San Paolo, arrestato 42enne. Firenze, rapina a mano armata in gioielleria: il commerciante minacciato con una pistolaRapina a mano armata in una gioielleria a Firenze. E' successo mercoledì sera, intorno all'ora di chiusura del negozio, nel complesso commerciale di San Donato a Novoli. 055firenze.it Rapina a mano armata in gioielleria: bottino milionario e fuga in pochi minutiIl video della rapina, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è rapidamente diventato virale sui social media ... video.corriere.it La Procura Distrettuale di Catania, al termine di indagini dei Carabinieri di Paternò, ha ottenuto dal GIP la custodia cautelare in carcere per Antonino Corallo, 46 anni, ritenuto responsabile di due rapine. https://www.freepressonline.it/2026/04/20/due-rapine-a- - facebook.com facebook La Osoppo e il caveau del Tribunale, le rapine della storia. Gli italiani dietro al maggior furto di diamanti di sempre #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com