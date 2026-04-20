Rapine a mano armata sull' asse della FiPiLi | colpi in un minimarket e in un negozio di abbigliamento

Da firenzetoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, la polizia è intervenuta a Empoli, in via Giuseppe Verdi, dopo che una coppia travisata ha rapinato un minimarket con una pistola. Un altro colpo si è verificato in un negozio di abbigliamento lungo l’asse della FiPiLi, coinvolgendo ancora armi e criminali armati. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica degli eventi.

Ancora rapine con pistola nel territorio. Nel pomeriggio di ieri la polizia è intervenuta a Empoli, in via Giuseppe Verdi, dopo che una coppia con il volto travisato ha assaltato un minimarket. I due avrebbero minacciato la dipendente con un’arma — non è escluso che si trattasse di una.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Rapine a mano armata, i video delle telecamere di sicurezzaIl 27enne e il 24enne residenti entrambi in provincia di Ravenna sono stati arrestati dai carabinieri .

Leggi anche: Giovani e a mano armata: rapine, coltelli, violenza e lesioni

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arrestato uno degli autori della rapina a mano armata in un negozio di telefonia: è minore; Perché ci stupiamo per una rapina in una banca a Napoli; Paura a Cerignola: in due 'svaligiano' la cassa di un negozio e sparano in aria per guadagnarsi la fuga; Due rapine a mano armata e volto coperto in poche ore aColombo e San Paolo, arrestato 42enne.

rapine a mano armataFirenze, rapina a mano armata in gioielleria: il commerciante minacciato con una pistolaRapina a mano armata in una gioielleria a Firenze. E' successo mercoledì sera, intorno all'ora di chiusura del negozio, nel complesso commerciale di San Donato a Novoli. 055firenze.it

rapine a mano armataRapina a mano armata in gioielleria: bottino milionario e fuga in pochi minutiIl video della rapina, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è rapidamente diventato virale sui social media ... video.corriere.it

Digita per trovare news e video correlati.