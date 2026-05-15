Nel pomeriggio di oggi, un negozio di abbigliamento a Empoli è stato teatro di una rapina a mano armata. Durante l’episodio, la titolare dell’attività è rimasta ferita. La rapina si è svolta all’interno del negozio, che si trova nella zona commerciale della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. La scena si è conclusa con l’allontanamento dei malviventi, ancora in fase di ricerca.

EMPOLI – Pomeriggio di terrore in un’attività commerciale di Empoli, dove una violenta rapina a mano armata ha squarciato la tranquillità quotidiana del negozio cinese Asia Moda. Un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nel locale puntando dritto verso la cassa e aggredendo brutalmente la titolare prima di dileguarsi. Il malvivente, armato di pistola, non ha esitato a usare la violenza per imporsi: durante l’assalto ha colpito la commerciante, una donna di origini cinesi di 52 anni, utilizzando il calcio dell’arma. Sotto la minaccia della pistola e sopraffatta dall’aggressore, la vittima è stata costretta a cedere l’intero registratore di cassa, contenente l’incasso della giornata, insieme al proprio telefono cellulare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rapina con la pistola al negozio di abbigliamento di Empoli: ferita la titolare

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