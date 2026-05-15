Nel primo pomeriggio di venerdì 15 maggio, alle ore 15 circa, si è verificata una rapina a mano armata in via Roma, nel centro di Empoli. Durante l’evento, un negoziante è stato colpito al volto con il calcio di una pistola e ha riportato ferite. La rapina si è conclusa con il bottino portato via dal malvivente, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

Empoli, 15 maggio 2026 – Rapina a mano armata nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, poco dopo le 15, in via Roma a Empoli. Un uomo armato di pistola è entrato in un negozio di abbigliamento gestito da commercianti cinesi e dopo aver ferito la titolare è fuggito con la cassa. Il malvivente ha colpito la titolare ad una mano con il calcio della pistola procurandole un taglio e una brutta contusione. GERMOGLI PH: 15 MAGGIO 2026 EMPOLI RAPINA IN VIA ROMA NEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO SUL POSTO CARABINIERI © TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Il rapinatore, una volta afferrata la cassa del registratore, è fuggito via, davanti agli occhi atterriti dei passanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, rapina a mano armata: pomeriggio di paura, negoziante ferita col calcio della pistola

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