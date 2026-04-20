Prima la rapina con un colpo di pistola a salve poi la spaccata | nel mirino un negozio di alimentari a Empoli

A Empoli, due rapine si sono verificate nel giro di poche ore in un negozio di alimentari gestito da cittadini orientali. La prima, una rapina con un colpo di pistola a salve, è stata seguita da una spaccata che ha danneggiato l’ingresso dell’attività commerciale. Entrambi gli episodi si sono verificati nello stesso giorno, lasciando il negozio sotto shock. Le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini.

EMPOLI – Doppia incursione nel giro di poche ore ai danni di un negozio di alimentari gestito da cittadini orientali a Empoli, in una giornata che ha visto l’attività commerciale finire nel mirino di malviventi per ben due volte. Il primo episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri (19 aprile), quando due persone con il volto travisato hanno fatto irruzione nel locale. Per farsi consegnare l’incasso, i rapinatori non hanno esitato a esplodere un colpo di pistola, risultato poi essere a salve, seminando il panico tra i presenti. Dopo essersi impossessati del denaro contenuto in cassa, i due si sono dileguati rapidamente facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Prima la rapina con un colpo di pistola a salve, poi la spaccata: nel mirino un negozio di alimentari a Empoli Notizie correlate Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notteEmpoli (Firenze), 20 aprile 2026 – Due colpi nel giro di poche ore allo stesso negozio di alimentari orientale. Rapina con la minaccia del coltello in un negozio di alimentari a FirenzeLa donna non ha potuto far altro che assecondare le richieste dell'aggressore che è riuscito a impossessarsi di circa 300 euro FIRENZE – Il sabato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterranei; Rapina in banca a Napoli con ostaggi: la paura prima della liberazione, poi la fuga dei banditi; Super rapina a Napoli, 25 ostaggi. L’irruzione, poi la fuga dei banditi dalle fogne; Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le cassette di sicurezza e fuggono. Gli ostaggi in vetrina durante la rapina, il cunicolo sotto la banca, la talpa e quello che non torna del colpo della banda del bucoLe battute dei rapinatori, i depistaggi e la presenza di un basista. Sono tanti gli elementi che raccontano come la rapina alla banca Credit Agricole di Napoli non era una come le altre. La ricostruzi ... today.it Rapina in banca a Napoli con ostaggi: la paura prima della liberazione, poi la fuga dei banditiPanico nella zona dell'Arenella: ostaggi liberati dopo attimi di paura, malviventi forse scappati attraverso la rete fognaria ... corrieredellosport.it Banane: perché dovresti sempre lavarle prima di mangiarle facebook Realizzare un sogno Tommaso Dati reagisce così alla vittoria della prima tappa del Tour of the Alps 2026 #Ciclismo #Cycling #TotA x.com