Ho visto cose che nessun essere umano dovrebbe vedere | lo strazio in diretta tv dopo la strage di Crans-Montana

Dopo quasi due mesi dalla tragedia di Crans-Montana, una madre ha condiviso in diretta tv il suo dolore, descrivendo le esperienze vissute e la ricerca di risposte. La testimonianza mette in luce la profondità del dolore e il desiderio di chiarezza che permane tra i familiari delle vittime. La scena si svolge davanti a un pubblico che ascolta con attenzione, mentre le parole si intrecciano con il silenzio.

A quasi due mesi dal rogo di Crans-Montana, il racconto di una delle madri delle vittime a Domenica In riporta al centro il dolore e la richiesta di verità. Sono passati già quasi due mesi ma il ricordo non si è affievolito e l’idea che ci facciamo giorno dopo giorno è che si tratta di una di quelle tragedie che non ci dimenticheremo mai. Perché è avvenuta nel giorno di Capodanno – un giorno che dovrebbe essere dedicato alla celebrazione di un nuovo anno alle porte; perché ha coinvolto giovani e giovanissimi che hanno perso la vita mentre facevano festa; perché il numero di vittime è da brividi e perché di quelle giovanissime vittime abbiamo anche visto gli ultimi istanti, con gli agghiaccianti video che hanno fatto il giro dei social. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

