Il principe William e Kate Middleton hanno preso parte all’insediamento di Sarah Mullally, che è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di Arcivescovo di Canterbury. L’evento si è svolto in un contesto ufficiale e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti religiosi e civili. Durante la cerimonia, Mullally ha sottolineato che la Chiesa deve essere un’istituzione aperta e accessibile a tutti, evitando di essere un’entità riservata a pochi.

La scelta della data non è casuale: il 25 marzo coincide con l'Annunciazione del Signore, quando la tradizione cristiana ricorda il momento in cui Maria accetta un destino ancora sconosciuto. Un parallelo che la Mullally ha richiamato esplicitamente, rievocando la propria vita: dalla conversione a 16 anni fino a un futuro che, ha ammesso, non avrebbe mai potuto immaginare. Si tratta comunque di un traguardo storico: Sarah è la prima donna a ricoprire la carica di Arcivescova di Canterbury nei quasi 1.400 anni di storia, assumendo la guida spirituale della Chiesa d'Inghilterra e della Comunione anglicana mondiale in un momento di grande attenzione nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - William e Kate Middleton all'insediamento di Sarah Mullally, la prima donna Arcivescovo di Canterbury: «La Chiesa non deve essere un club privato per pochi, ma un’istituzione accessibile a tutti»

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