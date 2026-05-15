Raid contro ristoratori a Frattamaggiore | nel gruppo Gianluca Sivo che investì e uccise Elvira Zibra a Napoli

Una famiglia di ristoratori di Frattamaggiore ha presentato denuncia per avere ricevuto minacce da parte dei titolari di una pizzeria rivale. Secondo le ricostruzioni, un gruppo di persone si sarebbe radunato sotto l’abitazione della famiglia, arrivando anche nei pressi della casa di una tiktoker nota per contenuti online. Tra i presenti ci sarebbe anche Gianluca Sivo, condannato per omicidio stradale in relazione alla morte di una donna a Napoli.

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